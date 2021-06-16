Статистика Jon Peddie Research позволяет примерно определять количество проданных за период видеокарт. В сочетании с данными по рынку готовых ПК это даёт возможность рассчитать примерное соотношение товаров той и другой категории. Когда криптовалюты начинают обновлять локальные курсовые максимумы, соотношение количества продаваемых видеокарт и компьютеров может достигать 70% против обычных 25%.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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Используя эту методику, которую нельзя признать безупречной, авторы исследования определили, что в первом квартале этого года примерно 700 тысяч видеокарт в среднем и верхнем ценовых диапазонах досталось майнерам, а выручка от их реализации достигла $500 млн. Спекулянты и майнеры, как подчёркивают эксперты, получили примерно каждую четвёртую из отгруженных в первом квартале видеокарт.