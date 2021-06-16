Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

До четверти всех проданных в прошлом квартале видеокарт достались майнерам

Если вам удалось в прошлом квартале купить видеокарту, мысленно отрежьте от неё 25% - это и будет доля майнеров.
+
<b>3070 Ti намного дешевле 100 тр</b> в Регарде
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке

Статистика Jon Peddie Research позволяет примерно определять количество проданных за период видеокарт. В сочетании с данными по рынку готовых ПК это даёт возможность рассчитать примерное соотношение товаров той и другой категории. Когда криптовалюты начинают обновлять локальные курсовые максимумы, соотношение количества продаваемых видеокарт и компьютеров может достигать 70% против обычных 25%.

реклама

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на 14Tb Toshiba
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate

Источник изображения: Jon Peddie Research

реклама

Используя эту методику, которую нельзя признать безупречной, авторы исследования определили, что в первом квартале этого года примерно 700 тысяч видеокарт в среднем и верхнем ценовых диапазонах досталось майнерам, а выручка от их реализации достигла $500 млн. Спекулянты и майнеры, как подчёркивают эксперты, получили примерно каждую четвёртую из отгруженных в первом квартале видеокарт.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика майнинг криптовалюты видоекарты
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

До четверти всех проданных в прошлом квартале видеокарт достались майнерам
+
HWiNFO готовится реализовать поддержку систем с архитектурой AMD Zen 4
1
NVIDIA могла бы построить собственное предприятие, но не видит в этом смысла
11
Основатель NVIDIA убеждён, что размеры графических процессоров продолжат расти
9
Появились схематические изображения модуля OAM для ускорителей Intel Ponte Vecchio
3
Корейский энтузиаст освежил пару рекордов с помощью GeForce RTX 3090, разогнанной до 2835 МГц
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 42
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 24
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
24
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
20
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
10
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
27
10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра
+

Сейчас обсуждают

nazarovoru
08:00
Где-то это уже проскакивало, ах да. 7ка наше все, 10ка навоз! Никогда, слышите никогда не перейдем на богомерзкую 10ку, 7ка до упора! Вот вам 11 и.. 11 го..но! 10ка наше все! Никогда ....
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
corvus
07:56
Прям немного "по-мотивам".
В Сети появились скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
no_fate
07:49
А нахер не пошел бы этот говнарь?
Блогер Эльдар Джарахов загорелся желанием сделать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl
Timur vtoroj
07:43
ты бы кастрюлю снял с башки бандерлог облезлый !Гонишь фуфло скаклятское! ВКогда в 1991 когда Украина получила "незалежность" она была о промышленности и научно-производственному потенциалу на уровне...
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
ZjMeT4
07:42
R.I.P S2
Блогер Эльдар Джарахов загорелся желанием сделать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl
Батон322
07:37
Какое там у амд преимущество , если 10400ф на днсе по 13к валяются (2600х на тыщу дешевле при пропасти в производительности и качестве)
Видеокарты дешевеют на фоне низкого спроса – GeForce RTX 3080 доступны со скидкой 70 000 рублей
Antichrist
07:33
Ну правильно, вы там майнеры, друг друга любите.
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Antichrist
07:30
Ага, например вендорам перестать продавать свои карты, и майнить самим.
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Antichrist
07:29
Он уйдёт к тому времени в ПоСт).
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Antichrist
07:27
Эт да, в золотой лихорадке, победили продавцы лопат).
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем