Опубликованное ресурсом Venture Beat полное интервью главы NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) позволило узнать его отношение к идее строительства собственного предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов. Казалось бы, к этому могли бы подталкивать как дефицит компонентов, так и рост масштабов бизнеса NVIDIA.

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Источник изображения: TSMC

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Дженсен Хуан оказался категорическим противником идеи строительства собственного предприятия. Точнее, он заявил, что компании по силам было бы это сделать, но такой шаг не имеет никакого смысла. Повторять то, что уже неплохо делают другие – плохая идея, как пояснил глава компании. TSMC с большим трудом достаётся её хлеб, и с годами становится всё сложнее держать планку. NVIDIA предпочитает опираться в производстве своих графических процессоров на услуги сторонних компаний.