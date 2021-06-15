NVIDIA могла бы построить собственное предприятие, но не видит в этом смысла
Опубликованное ресурсом Venture Beat полное интервью главы NVIDIA Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang) позволило узнать его отношение к идее строительства собственного предприятия по выпуску полупроводниковых компонентов. Казалось бы, к этому могли бы подталкивать как дефицит компонентов, так и рост масштабов бизнеса NVIDIA.
реклама
реклама
Дженсен Хуан оказался категорическим противником идеи строительства собственного предприятия. Точнее, он заявил, что компании по силам было бы это сделать, но такой шаг не имеет никакого смысла. Повторять то, что уже неплохо делают другие – плохая идея, как пояснил глава компании. TSMC с большим трудом достаётся её хлеб, и с годами становится всё сложнее держать планку. NVIDIA предпочитает опираться в производстве своих графических процессоров на услуги сторонних компаний.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила