Основатель NVIDIA убеждён, что размеры графических процессоров продолжат расти
Ресурс Venture Beat наконец-то взял на себя труд оформить в письменном виде те высказывания, которые основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) сделал ещё в начале месяца на виртуальном мероприятии Computex 2021. Один из вопросов касался так называемого «закона Мура» и размеров кристалла процессоров.
реклама
реклама
По глубокому убеждению главы NVIDIA, размеры кристалла полупроводниковых чипов не перестанут расти, поскольку разработчики будут использовать пределы технологических возможностей для получения максимальной производительности. Как считает генеральный директор компании, у разработчиков просто нет времени на создание более компактных и дешёвых кристаллов с переходом на новый техпроцесс, они стремятся разместить максимальное количество транзисторов на максимальной площади.
При этом основатель NVIDIA не исключает необходимости использования многокристальной компоновки – для этого у компании есть интерфейс NVLink, как пояснил он. Даже если размеры транзисторов будут уменьшаться, размеры полупроводниковых кристаллов не перестанут увеличиваться, как резюмировал он.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила