Ресурс Venture Beat наконец-то взял на себя труд оформить в письменном виде те высказывания, которые основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) сделал ещё в начале месяца на виртуальном мероприятии Computex 2021. Один из вопросов касался так называемого «закона Мура» и размеров кристалла процессоров.

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Источник изображения: NVIDIA

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По глубокому убеждению главы NVIDIA, размеры кристалла полупроводниковых чипов не перестанут расти, поскольку разработчики будут использовать пределы технологических возможностей для получения максимальной производительности. Как считает генеральный директор компании, у разработчиков просто нет времени на создание более компактных и дешёвых кристаллов с переходом на новый техпроцесс, они стремятся разместить максимальное количество транзисторов на максимальной площади.

При этом основатель NVIDIA не исключает необходимости использования многокристальной компоновки – для этого у компании есть интерфейс NVLink, как пояснил он. Даже если размеры транзисторов будут уменьшаться, размеры полупроводниковых кристаллов не перестанут увеличиваться, как резюмировал он.