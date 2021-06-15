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Корейский энтузиаст освежил пару рекордов с помощью GeForce RTX 3090, разогнанной до 2835 МГц

Редкий в эпоху дефицита видеокарт эксперимент.
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Дефицит видеокарт не удержал южнокорейского энтузиаста biso biso от проведения серии экспериментов с довольно редкой видеокартой GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition в исполнении EVGA. Охлаждением графического процессора занимался резервуар с жидким азотом, в результате его частоту удалось повысить до 2835 МГц, а за обдув микросхем памяти отвечали два дополнительных вентилятора. Частоту памяти в итоге удалось поднять до 23 696 МГц.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake охлаждался водоблоком, на частоте 5.4 ГГц ему удалось сохранить активность десяти ядер и десяти потоков.

Источник изображения: HWBot, biso biso

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Этого хватило, чтобы показать лучший среди одиночных видеокарт результат в тесте Unigine Superposition 8K Optimized (11 258 баллов) и 3DMark Port Royal (19 447 баллов). В других тестовых приложениях удалось получить менее значимые результаты.

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экстремальный разгон evga geforce rtx 3090
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