Корейский энтузиаст освежил пару рекордов с помощью GeForce RTX 3090, разогнанной до 2835 МГц
Дефицит видеокарт не удержал южнокорейского энтузиаста biso biso от проведения серии экспериментов с довольно редкой видеокартой GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition в исполнении EVGA. Охлаждением графического процессора занимался резервуар с жидким азотом, в результате его частоту удалось повысить до 2835 МГц, а за обдув микросхем памяти отвечали два дополнительных вентилятора. Частоту памяти в итоге удалось поднять до 23 696 МГц.
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Центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake охлаждался водоблоком, на частоте 5.4 ГГц ему удалось сохранить активность десяти ядер и десяти потоков.
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Этого хватило, чтобы показать лучший среди одиночных видеокарт результат в тесте Unigine Superposition 8K Optimized (11 258 баллов) и 3DMark Port Royal (19 447 баллов). В других тестовых приложениях удалось получить менее значимые результаты.
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