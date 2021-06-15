Авторы публикации на страницах ресурса ZDNet обратились к теме появления на рынке фальсификата в условиях дефицита предложения. По мнению опрошенных ими экспертов, уже сейчас появляются тревожные сигналы об активизации недобросовестных поставщиков, желающих заработать на безумной жажде покупателей. Удару будут подвержены прежде всего небольшие производители электронных устройств, которые вынуждены закупать компоненты относительно небольшими партиями у дистрибьюторов.

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Когда землетрясение 2011 года нарушило производство конденсаторов в Японии, рынок довольно быстро наводнился подделками. Аналогичным образом недобросовестные производители могут действовать и в этом году. Они либо подделывают изделия конкурентов, используя доступные технологии и материалы, либо подвергают повторной маркировке бывшие в употреблении электронные компоненты, выдавая их за новые. В условиях дефицита, когда цены взлетели, а поставок приходится ждать месяцами, подобная кропотливая работа обретает экономическую целесообразность.

Аналитики советуют производителям электронных устройств усилить контроль за качеством закупаемых компонентов, пусть это и увеличит затраты времени. Не стоит гнаться и за низкой ценой – в условиях дефицита цены выросли, и если предложение подозрительно заманчивое, лучше от него отказаться. Крупные производители электроники лучше защищены от приобретения фальсификата, поскольку пользуются услугами проверенных поставщиков и прямыми контрактами с производителями компонентов.