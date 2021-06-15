Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В условиях дефицита электронных компонентов станет проще нарваться на контрафакт

Рискуют больше всего небольшие производители.
+
РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Авторы публикации на страницах ресурса ZDNet обратились к теме появления на рынке фальсификата в условиях дефицита предложения. По мнению опрошенных ими экспертов, уже сейчас появляются тревожные сигналы об активизации недобросовестных поставщиков, желающих заработать на безумной жажде покупателей. Удару будут подвержены прежде всего небольшие производители электронных устройств, которые вынуждены закупать компоненты относительно небольшими партиями у дистрибьюторов.

реклама

анонсы и реклама
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-30 000р на 14Tb Toshiba
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
-25 000р на 3070 MSI Gaming
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: Getty Images

реклама

Когда землетрясение 2011 года нарушило производство конденсаторов в Японии, рынок довольно быстро наводнился подделками. Аналогичным образом недобросовестные производители могут действовать и в этом году. Они либо подделывают изделия конкурентов, используя доступные технологии и материалы, либо подвергают повторной маркировке бывшие в употреблении электронные компоненты, выдавая их за новые. В условиях дефицита, когда цены взлетели, а поставок приходится ждать месяцами, подобная кропотливая работа обретает экономическую целесообразность.

Аналитики советуют производителям электронных устройств усилить контроль за качеством закупаемых компонентов, пусть это и увеличит затраты времени. Не стоит гнаться и за низкой ценой – в условиях дефицита цены выросли, и если предложение подозрительно заманчивое, лучше от него отказаться. Крупные производители электроники лучше защищены от приобретения фальсификата, поскольку пользуются услугами проверенных поставщиков и прямыми контрактами с производителями компонентов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

полупроводники дефицит
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В условиях дефицита электронных компонентов станет проще нарваться на контрафакт
+
Tesla Roadster получит ещё более производительные электродвигатели
+
Под давлением акционеров Toshiba увеличит число иностранцев в составе совета директоров
2
AMD зарегистрировала торговую марку INFINITY PLATFORM
2
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
20
Apple не теряет надежды научить часы Watch измерять содержание сахара в крови
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 38
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 30
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 24
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30
"Олды vs Ньюфаги": пять кулеров-"толстяков" vs R7-3700 Pro
75
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
7
Sniper Ghost Warrior Contracts 2: трудная работа
11
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
3
Обзор и тест оперативной памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
5

Сейчас обсуждают

1injener
07:56
Ну что, теперь ждём следующий пост от Маска, что биток не айс, доги лучше.
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Yuriy Grigoriev
07:55
Mi mix 2s. Это уже старичок? Да он по скорости процессора да и с 6 Гб памяти ещё 85% новых телефонов на андроид сделает. Жаль, что прекращают поддержку
Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
Roditch
07:54
Судя по цене крышки, она именно из него и сделана.
Медная крышка для процессоров AMD Ryzen оценена в $25
Roditch
07:50
Охранник - это иллюзия безопасности.
28 миллионов долларов — победная ставка за космический полет с Безосами
evgenii084
07:46
Май уже прошёл! Может 16го июня?
Раскрыты все характеристики Honor 50, Honor 50 SE и Honor 50 Pro – дебют 100-Мп камеры
Алексей Никитин
07:40
Автор прямо в заголовке отличился и благодаря "нему" мой "моск" взорван с раннего утра :)
Илон Маск не войдёт в совет майнеров Bitcoin, созданный благодаря нему
Михаил
07:38
Ты знаешь что к консолям можно подключить клавиатуру и мышь?
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Зеновий Радеонович
07:34
ПК-гейминг не умрет, хотя бы потому, что на приставках отсутствуют целые жанры игр. А плойка да, отличный вариант переждать, И мне, как ПКнику, на ПК что-то даже перехотелось играть. Большой экран+джо...
Стоимость биткоина выросла после заявления Маска о возможности оплаты криптовалютой за автомобили
Leon Delh
07:30
«Я так понимаю, что планшет нужен человеку для того, что бы в любом месте, где бы ты не находился, всегда иметь доступ к сети интернет, иначе этот гаджет просто теряет свой смысл существования. И я сч...
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
Руслан Бондарь
07:29
В днс за 57 000, это дешевле на 100000
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем