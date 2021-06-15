Во время презентации Tesla Model S Plaid глава компании Илон Маск (Elon Musk) уделил лишь немного внимания новым электромоторам, которые легли в основу силовой установки этого электромобиля, способного приблизиться к скорости 100 км/ч за две секунды. На обмотку ротора этих электродвигателей наносится с большим предварительным натяжением углеволокно. Как отмечает Electrek со ссылкой на новые комментарии Маска, это позволяет улучшить электромагнитные характеристики двигателя, а плотная оболочка из углеволокна заодно позволяет достигать более высоких скоростей вращения, поскольку центробежные силы в меньшей степени способствуют расширению обмотки в радиальном направлении.

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Источник изображения: Electrek, Tesla

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По словам главы Tesla, будущий электрический гиперкар Roadster получит три электродвигателя с ещё более впечатляющими характеристиками, и достигнутыми при подготовке Model S Plaid усовершенствованиями компания не ограничится. Разработку модели Roadster второго поколения Tesla должна завершить в этом году, чтобы в 2022 году начать её серийное производство.