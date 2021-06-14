С начала выходных тянется история, героями которой стали члены совета директоров корпорации Toshiba и его председатель Осаму Нагаяма (Osamu Nagayama). Активисты из числа акционеров упрекнули руководство Toshiba в сговоре с японским правительством, целью которого было ущемление интересов зарубежных инвесторов. Японская корпоративная культура до сих пор живёт под стереотипами, согласно которым иностранцы в рядах управленцев не приветствуются. О развитии ситуации поведало агентство Reuters.

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Источник изображения: Reuters

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Председатель совета директоров Toshiba выступил на пресс-конференции, сообщив о намерениях исключить из списка кандидатов в новый состав совета директоров двух действующих членов, которые входили в комитет по аудиту, а потому не могли не знать о сговоре руководства корпорации с правительством. Ещё два директора должны уйти в отставку досрочно, до переизбрания совета директоров на собрании акционеров 25 июня.

Председатель совета директоров также не нашёл ничего лучшего, как обвинить в большинстве возникших проблем бывшего генерального директора Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani), который покинул свой пост в апреле. Уходить в отставку Нагаяма тоже отказался, предложив свои услуги в реформировании состава совета директоров. Сейчас в него входят четверо иностранных граждан при общей численности органа правления 11 человек. Нагаяма призвал увеличить количество иностранных директоров, но заявил о необходимости выбора кандидатов с опытом управления аналогичным бизнесом.