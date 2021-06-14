Apple не теряет надежды научить часы Watch измерять содержание сахара в крови
Отсутствие новостей на страницах DigiTimes сегодня компенсируется появлением актуальных слухов на сайте Bloomberg, согласно которым компания Apple уже в следующем году представит умные часы Watch с функцией измерения температуры тела человека, а через несколько лет может быть готова к внедрению технология неинвазивного измерения содержания сахара в крови.
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Большинство современных приборов, которыми вынуждены пользоваться больные диабетом люди, вынуждают их прокалывать кожу на пальце и извлекать капельку крови через тест-полоску. Такую процедуру иногда приходится проходить несколько раз в сутки, что довольно хлопотно. Технология Apple будет определять содержание сахара в крови через кожу, не повреждая её. Если этот замысел удастся довести до реализации, то армия больных диабетом начнёт пополнять ряды владельцев Apple Watch со стабильной скоростью.
В этом году Apple оснастит Watch более производительным процессором, улучшенным дисплеем и беспроводным интерфейсов UWB. В следующем году может появиться защищённая версия часов Apple Watch для туристов и спортсменов, которая не будет бояться ударов, погружения в воду и попадания пыли.
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