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Apple не теряет надежды научить часы Watch измерять содержание сахара в крови

Больно не будет.
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Отсутствие новостей на страницах DigiTimes сегодня компенсируется появлением актуальных слухов на сайте Bloomberg, согласно которым компания Apple уже в следующем году представит умные часы Watch с функцией измерения температуры тела человека, а через несколько лет может быть готова к внедрению технология неинвазивного измерения содержания сахара в крови.

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Источник изображения: МедМаг

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Большинство современных приборов, которыми вынуждены пользоваться больные диабетом люди, вынуждают их прокалывать кожу на пальце и извлекать капельку крови через тест-полоску. Такую процедуру иногда приходится проходить несколько раз в сутки, что довольно хлопотно. Технология Apple будет определять содержание сахара в крови через кожу, не повреждая её. Если этот замысел удастся довести до реализации, то армия больных диабетом начнёт пополнять ряды владельцев Apple Watch со стабильной скоростью.

В этом году Apple оснастит Watch более производительным процессором, улучшенным дисплеем и беспроводным интерфейсов UWB. В следующем году может появиться защищённая версия часов Apple Watch для туристов и спортсменов, которая не будет бояться ударов, погружения в воду и попадания пыли.

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apple носимые устройства умные часы apple watch
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SlyBiBi
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"Эттт-точно" (с) тов.Сухов ))) И не думаю, что барыжный Шитилинк ему за это карту по рекомендованной отстегнул. За шершавые подлизывающие языки там только копейки с барского плеча кидают.
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti массово появляются в продаже и стоят дешевле обычных GeForce RTX 3070
Nikoliasik
15:25
из 4,8к комментов под продажей ток 3-4 человека с реальными фото, остальные - перекупы и работники днс. Еще и терли комменты всех недовольных,ха
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
Александр Пономарев
15:23
ха!!! DNS опять обосрался и тут же нарисовал липовых "счасливчиков"
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
Дмитрий Истомин
15:23
Вообще, цель Nvidia это рынки ИИ/HPC/ЦОД, именно туда они хотят пристроить свои ARM процессоры. Учитывая, что Nvidia очень хороша в разработке ПО, шансы довольно высоки. Вот уже на этих рынках ARM при...
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REY_B_
15:22
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