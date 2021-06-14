Этим летним днём рассуждения некоторых источников о принадлежности будущих графических решений AMD к определённому поколению литографии попали на благодатную почву. Сообщается, что наладить выпуск графических решений поколения RDNA 3 по 5-нм технологии в больших количествах TSMC не сможет из-за ориентированности на приоритетное удовлетворение спроса на другие 5-нм компоненты.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: AMD

реклама

По этой причине 5-нм дискретная графика AMD может как задержаться по времени, так и частично мигрировать на так называемый 6-нм техпроцесс, который является промежуточной фазой между 7 нм и 5 нм, но появится после освоения последнего. Напомним, что презентации AMD для инвесторов пока никак не обозначают версию техпроцесса, по которой в 2022 году будет выпускаться графика с архитектурой RDNA 3.