Дискретная графика AMD RDNA 3 может выпускаться по 6-нм технологии
Этим летним днём рассуждения некоторых источников о принадлежности будущих графических решений AMD к определённому поколению литографии попали на благодатную почву. Сообщается, что наладить выпуск графических решений поколения RDNA 3 по 5-нм технологии в больших количествах TSMC не сможет из-за ориентированности на приоритетное удовлетворение спроса на другие 5-нм компоненты.
реклама
реклама
По этой причине 5-нм дискретная графика AMD может как задержаться по времени, так и частично мигрировать на так называемый 6-нм техпроцесс, который является промежуточной фазой между 7 нм и 5 нм, но появится после освоения последнего. Напомним, что презентации AMD для инвесторов пока никак не обозначают версию техпроцесса, по которой в 2022 году будет выпускаться графика с архитектурой RDNA 3.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила