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Дискретная графика AMD RDNA 3 может выпускаться по 6-нм технологии

Мощности по выпуску 5-нм продукции будут загружены чем-то другим.
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Этим летним днём рассуждения некоторых источников о принадлежности будущих графических решений AMD к определённому поколению литографии попали на благодатную почву. Сообщается, что наладить выпуск графических решений поколения RDNA 3 по 5-нм технологии в больших количествах TSMC не сможет из-за ориентированности на приоритетное удовлетворение спроса на другие 5-нм компоненты.

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Источник изображения: AMD

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По этой причине 5-нм дискретная графика AMD может как задержаться по времени, так и частично мигрировать на так называемый 6-нм техпроцесс, который является промежуточной фазой между 7 нм и 5 нм, но появится после освоения последнего. Напомним, что презентации AMD для инвесторов пока никак не обозначают версию техпроцесса, по которой в 2022 году будет выпускаться графика с архитектурой RDNA 3.

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Теги

amd литографическое производство полупроводники tsmc rdna 3
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mr3080
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Михаил
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Михаил
09:08
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Михаил
09:03
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Михаил
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NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
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