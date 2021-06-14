Автором канала Moore’s Law Is Dead недавно было сделано интригующее заявление, согласно которому NVIDIA ведёт с Intel переговоры о возможности выпуска графических решений на предприятиях процессорного гиганта. Представители ресурса PC Gamer утверждают, что из этого вовсе не следует, что переговоры завершатся успехом.

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Источник изображения: Intel

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Высокий спрос и дефицит компонентов вынуждают NVIDIA искать любые пути увеличения объёмов производства графических процессоров, но другое дело, что Intel сейчас больше заинтересована в подготовке к анонсу собственных дискретных графических решений. Даже если не все из них будут выпускаться Intel самостоятельно, поддерживать конкурента в этом сегменте рынка она вряд ли пожелает. В сегменте дискретной графики NVIDIA контролирует не менее 80%, и компании Intel предстоит напряжённая борьба за место на нём.