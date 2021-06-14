Qualcomm может инвестировать в Arm, если NVIDIA откажется от сделки
По информации The Telegraph, полученной от будущего генерального директора Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon), эта американская компания готова поддержать британского разработчика процессорных архитектур Arm в том случае, если сделка с NVIDIA развалится. Будущий глава Qualcomm считает, что покупка NVIDIA активов Arm навредит сложившейся экосистеме, частью которой первая из компаний является.
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Если бы Arm в качестве альтернативы сделки с NVIDIA выбрала возвращение на публичный фондовый рынок, то Qualcomm бы выступила в качестве одного из инвесторов и привлекла бы компаньонов, с которыми даже уже провела переговоры на соответствующую тему. Представители NVIDIA возразили Амону, что для успешного развития в эру искусственного интеллекта Arm требуется нечто большее, чем просто публичное размещение акций, и NVIDIA готова поделиться с ней своими технологиями. Напомним, что NVIDIA рассчитывает согласовать все условия сделки с антимонопольными органами к началу следующего года, а из $40 млрд нынешнему владельцу Arm в лице SoftBank около $2 млрд достанутся даже в том случае, если сделка не состоится.
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