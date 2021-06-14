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NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060

В условиях дефицита выгоднее продавать более дорогие видеокарты.
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РУХНУЛА цена RTX 3060 ниже цены 2060
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro

Популярный ресурс VideoCardz добрался до тематических китайских форумов, на которых обмениваются информацией участники цепочки поставок видеокарт. По данным этих источников, в этом месяце NVIDIA начнёт влиять на партнёров таким образом, чтобы ограничить объёмы поставок GeForce RTX 2060 ради улучшения ситуации с доступностью GeForce RTX 3060.

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-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
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-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: NVIDIA

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После выхода семейства GeForce RTX 30 видеокарты GeForce RTX 2060 сохраняли популярность, поскольку предоставляли доступ к технологии аппаратного ускорения трассировки лучей по более демократичной цене в сравнении с новинками. Многие производители оптимизировали дизайн своих видеокарт GeForce RTX 2060, снижая их цену всеми способами. Возможно, руководство NVIDIA решило, что рынок нужно насыщать более современными видеокартами GeForce RTX 3060, и в условиях сохраняющегося дефицита перераспределило приоритеты. Напомним, что графические процессоры TU106 для GeForce RTX 2060 выпускаются компанией TSMC, а Samsung снабжает видеокарты GeForce RTX 3060 графическими процессорами семейства Ampere. Возможно, у корейского подрядчика появилась возможность «поднажать» с объёмами производства.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3060 geforce rtx 2060
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ахахах
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ненужна.Я 1070 за 25к новую брал пару лет назад в магазине,а это тоже самое практически в производительности,што и 2060.И ртх у 2060 только для галочки,она там бесполезна
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x.7
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