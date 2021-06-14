Популярный ресурс VideoCardz добрался до тематических китайских форумов, на которых обмениваются информацией участники цепочки поставок видеокарт. По данным этих источников, в этом месяце NVIDIA начнёт влиять на партнёров таким образом, чтобы ограничить объёмы поставок GeForce RTX 2060 ради улучшения ситуации с доступностью GeForce RTX 3060.

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Источник изображения: NVIDIA

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После выхода семейства GeForce RTX 30 видеокарты GeForce RTX 2060 сохраняли популярность, поскольку предоставляли доступ к технологии аппаратного ускорения трассировки лучей по более демократичной цене в сравнении с новинками. Многие производители оптимизировали дизайн своих видеокарт GeForce RTX 2060, снижая их цену всеми способами. Возможно, руководство NVIDIA решило, что рынок нужно насыщать более современными видеокартами GeForce RTX 3060, и в условиях сохраняющегося дефицита перераспределило приоритеты. Напомним, что графические процессоры TU106 для GeForce RTX 2060 выпускаются компанией TSMC, а Samsung снабжает видеокарты GeForce RTX 3060 графическими процессорами семейства Ampere. Возможно, у корейского подрядчика появилась возможность «поднажать» с объёмами производства.