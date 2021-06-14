NVIDIA намеревается ограничить поставки GeForce RTX 2060, чтобы освободить дорогу для GeForce RTX 3060
Популярный ресурс VideoCardz добрался до тематических китайских форумов, на которых обмениваются информацией участники цепочки поставок видеокарт. По данным этих источников, в этом месяце NVIDIA начнёт влиять на партнёров таким образом, чтобы ограничить объёмы поставок GeForce RTX 2060 ради улучшения ситуации с доступностью GeForce RTX 3060.
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После выхода семейства GeForce RTX 30 видеокарты GeForce RTX 2060 сохраняли популярность, поскольку предоставляли доступ к технологии аппаратного ускорения трассировки лучей по более демократичной цене в сравнении с новинками. Многие производители оптимизировали дизайн своих видеокарт GeForce RTX 2060, снижая их цену всеми способами. Возможно, руководство NVIDIA решило, что рынок нужно насыщать более современными видеокартами GeForce RTX 3060, и в условиях сохраняющегося дефицита перераспределило приоритеты. Напомним, что графические процессоры TU106 для GeForce RTX 2060 выпускаются компанией TSMC, а Samsung снабжает видеокарты GeForce RTX 3060 графическими процессорами семейства Ampere. Возможно, у корейского подрядчика появилась возможность «поднажать» с объёмами производства.
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