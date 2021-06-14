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Tronsmart дарит новые беспроводные наушники Apollo Air и Apollo Air+

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Китайская компания Tronsmart празднует свой восьмой день рождения. В честь восьмилетия производитель представил полностью беспроводные наушники Apollo Air и Apollo Air+. Обе новинки могут похвастаться интеллектуальным управлением через программное обеспечение и ведущим чипом Qualcomm для гибридного шумоподавления.



Компания Tronsmart подготовила большой розыгрыш к своему дню рождения. На официальном сайте производителя пользователи смогут бесплатно получить наушники Apollo Air и Apollo Air+ или скидку 15% на другие товары. Но главный приз – подарочная коробка стоимостью 500 долларов.

В наушниках установлена микросхема Qualcomm QCC3046 с шестью микрофонами для работы системы подавления шумов. Новинки в силах обеспечить полночастотный гибридный шумодав, снижая уровень шума до скромных 35 дБ.



Пользователи могут выбрать один из трёх режимов. Как уже отмечалось, при активации шумодава в Apollo Air и Apollo Air+ уровень шума можно снизить до 35 дБ, то есть пользователю ничто не будет мешать слушать любимую музыку. Также предусмотрен так называемый «прозрачный режим», когда система ANC не отключается, но пользователь слышит звуки окружающей среды.



Чип Qualcomm QCC3046 получил поддержку аудиокодеков aptX для повышения качества звука. Производитель отмечает сниженную задержку, которая достигается за счёт того, что к смартфону излучатели подключаются по отдельности независимо друг от друга.

Синхронизация Apollo Air и Apollo Air+ с устройствами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2. Корпус независимых модулей имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP45. Новинки переживут попадание под дождь. Во время тренировок их можно не снимать, так как защита от пота тоже предусмотрена.



Интеллектуальная система управления является одной из фишек полностью беспроводных наушников компании Tronsmart. Пользователь может через программное обеспечение настроить эквалайзер в зависимости от вкусовых предпочтений. Также есть возможность настроить сенсорное управление в приложении Tronsmart.

Apollo Air и Apollo Air+ могут проработать до пяти часов на полном заряде аккумуляторной батареи. Время автономной работы с учётом кейса увеличивается в четыре раза, до 20 часов. Сам футляр заряжается через симметричный разъём USB Type-C.



Версия Plus может похвастаться дополнительными фишками. Во-первых, она получила поддержку технологии беспроводной подзарядки. Во-вторых, когда пользователь вынимает наушники с ушей, воспроизведение музыки автоматически ставится на паузу.
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