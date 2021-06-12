Власти США намереваются усложнить жизнь техногигантам новым пакетом законов
Уже не первый год подряд американские власти пытаются снизить монопольное влияние на рынок четырёх компаний технологического сектора: Apple, Google, Facebook и Amazon. По их мнению, существующая практика ведения их бизнеса ограничивает конкуренцию и работает против интересов простого потребителя. Как отмечает CNBC, на рассмотрение профильным инстанциям предложен пакет из пяти законопроектов, которые в случае принятия позволят ограничить влияние указанных компаний на рынок США.
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Помимо прочего, новые законы усложнят процедуру покупок других компаний, поскольку согласование сделок будет более тщательно проверять их последствия для конкурентной обстановки на рынке. Компаниям могут запретить предоставлять преимущества пользователям фирменных сервисов по сравнению с клиентами сторонних компаний, использующих одну и ту же платформу. Например, Amazon в результате может лишиться возможности предоставлять подписчикам Prime бесплатную доставку товаров. В целом, техногигантам могут запретить владеть тем или иным бизнесом, если это создаёт очевидный конфликт интересов, а это значит, что компании можно будет принудить к дроблению или отчуждению активов. Прежде чем вступить в силу, законы должны будут пройти чтения в обеих палатах американского парламента, а затем попасть на подпись к президенту США.
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