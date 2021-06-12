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Власти США намереваются усложнить жизнь техногигантам новым пакетом законов

Кошмарить бизнес по-американски.
1
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке

Уже не первый год подряд американские власти пытаются снизить монопольное влияние на рынок четырёх компаний технологического сектора: Apple, Google, Facebook и Amazon. По их мнению, существующая практика ведения их бизнеса ограничивает конкуренцию и работает против интересов простого потребителя. Как отмечает CNBC, на рассмотрение профильным инстанциям предложен пакет из пяти законопроектов, которые в случае принятия позволят ограничить влияние указанных компаний на рынок США.

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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
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-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: 9to5Mac

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Помимо прочего, новые законы усложнят процедуру покупок других компаний, поскольку согласование сделок будет более тщательно проверять их последствия для конкурентной обстановки на рынке. Компаниям могут запретить предоставлять преимущества пользователям фирменных сервисов по сравнению с клиентами сторонних компаний, использующих одну и ту же платформу. Например, Amazon в результате может лишиться возможности предоставлять подписчикам Prime бесплатную доставку товаров. В целом, техногигантам могут запретить владеть тем или иным бизнесом, если это создаёт очевидный конфликт интересов, а это значит, что компании можно будет принудить к дроблению или отчуждению активов. Прежде чем вступить в силу, законы должны будут пройти чтения в обеих палатах американского парламента, а затем попасть на подпись к президенту США.

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ахахах
08:00
это подковёрная борьба за власть в стане демократов.Там щас внутри 4 клана у них воюют(а корпорации вобще-то это одни из этих демократов тоже)
Власти США намереваются усложнить жизнь техногигантам новым пакетом законов
crius
07:48
Москва - 93 Это ошибка или шутка такая?! Позорище ради пиара.
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Hairy Dot
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