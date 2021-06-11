По некоторым данным, тайваньская компания TSMC, которая контролирует более половины мирового рынка контрактных услуг по производству полупроводниковых компонентов, уже приступила к строительству предприятия в штате Аризона, которое к 2024 году сможет выдавать по 20 тысяч кремниевых пластин ежемесячно, используя 5-нм технологию производства. Доступные TSMC соседние участки позволят построить ещё пять подобных предприятий, если этого потребует конъюнктура.

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Издание Nikkei Asian Review сообщает, что TSMC планирует построить в США ещё и предприятие по тестированию и упаковке чипов. Обычно подобные операции доверялись сторонним компаниям, но в свете усложнения компоновки производимых TSMC изделий тайваньский гигант начинает уделять данному направлению деятельности всё больше внимания.

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Источник изображения: TSMC

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Подобное предприятие появится и на западе Тайваня, где сейчас бушует COVID-19. Как отмечают японские источники, здесь с 2022 года TSMC начнёт тестировать и упаковывать продукцию для компаний AMD и Google.