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Apple привлекла выходца из BMW для развития своего бизнеса по выпуску электромобилей

На прежнем месте работы он тоже занимался электромобилями.
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Как отмечает Bloomberg, штат руководителей Apple недавно пополнился Ульрихом Кранцем (Ulrich Kranz), который до перехода в компанию Canoo тридцать лет карьеры посвятил работе в BMW, где помимо прочего курировал создание электромобилей i3 и i8. Последний формально был гибридом, который не прижился на рынке, но немецкая марка за счёт обеих моделей смогла получить ценный опыт в переходе на электротягу.

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Источник изображения: Bloomberg

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Источники считают, что Ульрих Кранц будет работать в подчинении у Дага Филда (Doug Field), который руководил разработкой Tesla Model 3, но теперь возглавляет автомобильную инициативу Apple. Представители последней из компаний подтвердили, что Кранц является её сотрудником, но не стали конкретизировать его миссию.

После ухода из BMW в 2016 году Ульрих Кранц успел поработать в Faraday Future – одной из компаний, являющихся прямыми конкурентами Tesla. После трёх месяцев пребывания в штате Faraday Future он основал компанию Canoo, которая сосредоточилась на разработке автономных электромобилей для коммерческого сегмента. В следующем году компания намеревается представить электрический фургон стоимостью $35 000.

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