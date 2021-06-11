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Другое

За год цены на видеокарты выросли в два-три раза

Ёмкость рынка в денежном выражении увеличилась на 370%.
6
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Специалисты Jon Peddie Research не стали ограничиваться тем, что сообщили ёмкость рынка дискретных видеокарт в первом квартале этого года – она достигла 11,8 млн штук, по их оценкам. Последовательно поставки видеокарт выросли на 7,1%, а в годовом сравнении – почти на четверть.

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-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: Jon Peddie Research

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При этом ёмкость рынка в денежном выражении за год увеличилась в четыре с лишним раза, до $12,5 млрд. Это стало возможным не столько из-за роста объёмов продаж видеокарт в натуральном выражении, сколько из-за резкого увеличения средней цены реализации. В представленной авторами исследования таблице можно отследить динамику цен. Почти во всех ценовых диапазонах за последний год наблюдалось подорожание видеокарт в два или три раза. Продукция NVIDIA продолжает контролировать примерно 80% рынка, а дебют дискретной игровой графики Intel нового поколения откладывается до начала следующего года, как считает источник.

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intel nvidia аналитика видеокарты майнинг
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АМУДЕ ШТЕУД ЭЛЬБРУСОВИЧ
12:18
Спасибо мамкиным майнерам и перекупам !
За год цены на видеокарты выросли в два-три раза
Voova
12:17
Ну а теперь, ждем видюхи по цене металлолома (Ксати горадо менее рисковано чем биток откупать видюху на спаде, юзать а потом сливать на 3х росте)
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если точней, подорожали не за год, а скаканули в более короткий промежуток.
За год цены на видеокарты выросли в два-три раза
Spambomber
12:07
Оспидя, ну какие блохастые банальности имеем счастье мы теперь тут лицезреть.
За год цены на видеокарты выросли в два-три раза
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