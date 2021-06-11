Специалисты Jon Peddie Research не стали ограничиваться тем, что сообщили ёмкость рынка дискретных видеокарт в первом квартале этого года – она достигла 11,8 млн штук, по их оценкам. Последовательно поставки видеокарт выросли на 7,1%, а в годовом сравнении – почти на четверть.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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При этом ёмкость рынка в денежном выражении за год увеличилась в четыре с лишним раза, до $12,5 млрд. Это стало возможным не столько из-за роста объёмов продаж видеокарт в натуральном выражении, сколько из-за резкого увеличения средней цены реализации. В представленной авторами исследования таблице можно отследить динамику цен. Почти во всех ценовых диапазонах за последний год наблюдалось подорожание видеокарт в два или три раза. Продукция NVIDIA продолжает контролировать примерно 80% рынка, а дебют дискретной игровой графики Intel нового поколения откладывается до начала следующего года, как считает источник.