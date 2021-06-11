Казалось бы, Intel давно покончила с дефицитом процессоров, как и обещал покинувший свой пост Роберт Суон (Robert Swan). Его преемник на посту генерального директора корпорации, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже заявил, что компания способна выпускать процессоры в достаточных для насыщения рынка количествах, но узким местом в сложившихся условиях становятся мощности подрядчиков по выпуску подложек для вычислительных кристаллов этих процессоров.

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Сайт DigiTimes решил вернуть в общий контекст слова «дефицит» и «Intel», сообщив о перебоях с поставками недавно анонсированных процессоров Tiger Lake-U. Они выпускаются по 10-нм технологии, какова причина их дефицита, источник не сообщает.

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Источник изображения: Intel

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В сочетании с дефицитом других компонентов, это ограничит объёмы производства ноутбуков в третьем квартале, как сообщают тайваньские источники.