Поставки новейших процессоров Intel Tiger Lake-U осуществляются с перебоями
Казалось бы, Intel давно покончила с дефицитом процессоров, как и обещал покинувший свой пост Роберт Суон (Robert Swan). Его преемник на посту генерального директора корпорации, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже заявил, что компания способна выпускать процессоры в достаточных для насыщения рынка количествах, но узким местом в сложившихся условиях становятся мощности подрядчиков по выпуску подложек для вычислительных кристаллов этих процессоров.
реклама
Сайт DigiTimes решил вернуть в общий контекст слова «дефицит» и «Intel», сообщив о перебоях с поставками недавно анонсированных процессоров Tiger Lake-U. Они выпускаются по 10-нм технологии, какова причина их дефицита, источник не сообщает.
реклама
В сочетании с дефицитом других компонентов, это ограничит объёмы производства ноутбуков в третьем квартале, как сообщают тайваньские источники.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила