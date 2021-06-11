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Поставки новейших процессоров Intel Tiger Lake-U осуществляются с перебоями

Слово «дефицит» может вернуться в обиход представителей Intel.
+
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Казалось бы, Intel давно покончила с дефицитом процессоров, как и обещал покинувший свой пост Роберт Суон (Robert Swan). Его преемник на посту генерального директора корпорации, Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже заявил, что компания способна выпускать процессоры в достаточных для насыщения рынка количествах, но узким местом в сложившихся условиях становятся мощности подрядчиков по выпуску подложек для вычислительных кристаллов этих процессоров.

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Сайт DigiTimes решил вернуть в общий контекст слова «дефицит» и «Intel», сообщив о перебоях с поставками недавно анонсированных процессоров Tiger Lake-U. Они выпускаются по 10-нм технологии, какова причина их дефицита, источник не сообщает.

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: Intel

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В сочетании с дефицитом других компонентов, это ограничит объёмы производства ноутбуков в третьем квартале, как сообщают тайваньские источники.

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