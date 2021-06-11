Опрошенные Nikkei Asian Review источники сообщают, что компания TSMC по настоянию японских властей изучает вопрос о целесообразности строительства первого предприятия на территории этой страны, которое займётся контрактным производством полупроводниковых компонентов по 16-нм технологии.

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Источник изображения: TSMC

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В Японии до сих пор расположено свыше 80 предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов, но все они довольствуются устаревшими техпроцессами не тоньше 40 нм. Глядя на стремление США обособить национальную промышленность от внешних поставщиков, Япония тоже пытается привлечь на свою землю зарубежных партнёров. Страна в прошлом году формировала почти 5% выручки TSMC, что не так много, но теперь власти пытаются склонить руководство TSMC к строительству контрактного предприятия на западе Японии.

По соседству действует предприятие Sony, поэтому японская корпорация может стать крупнейшим клиентом местного предприятия TSMC. При этом последнее останется в собственности тайваньского производителя, и в каком объёме японские власти готовы стимулировать решимость TSMC прописаться на местной земле, пока тоже не понятно.