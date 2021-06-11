Аналитики Citi в своём новом исследовании выразили озабоченность тем фактом, что объёмы поставок ноутбуков перестают расти прежними темпами, хотя Intel и AMD сообщают об увеличении объёмов производства профильных компонентов. В мае поставки ноутбуков вообще сократились на 5%, не оправдав надежды аналитиков, и такая ситуация наблюдается уже второй месяц подряд.

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Во втором квартале, как считают авторы аналитической записки, объёмы поставок ноутбуков последовательно вырастут на 2-7% при сезонной норме в 8%. Третий квартал должен принести прирост не более 5-6% при традиционных ожиданиях в 8-9%. Виной всему становится дефицит тех компонентов, без которых ноутбуки не удаётся выпускать в нужных количествах даже при условии наличия ключевых комплектующих типа центральных и графических процессоров.