AMD Ryzen 9 5900X на частоте 6059 МГц обновил рекорд HWBot x265 4K
Нынешняя выставка Computex не стала местом анонса новых флагманских процессоров, поэтому американский оверклокер Splave решил устроить себе недельный отпуск, а пока порадовал аудиторию новым рекордом HWBot x265 4K среди процессоров с двенадцатью ядрами.
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Модель Ryzen 9 5900X для этого была разогнана до 6059 МГц с использованием жидкого азота и материнской платы ASRock X570 AQUA. Полученный результат в 40,972 кадра в секунду является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с двенадцатью ядрами.
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На указанной частоте процессор смог сохранить активность всех двенадцати ядер и двадцати четырёх потоков. В общем зачёте данный результат соответствует 80-й позиции.
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