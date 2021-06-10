Tesla разогнала цену Model S Plaid на $10 000 всего за день до начала продаж
Буквально за несколько часов до официальной презентации электромобиля Tesla Model S Plaid конфигуратор на сайте производителя подвергся изменениям. Во-первых, из него окончательно пропало упоминание о более дальнобойной и приёмистой Model S Plaid+, которая оценивалась в $150 000, а цена «выжившей» Model S Plaid приблизилась к ней на $10 000 всего лишь за сутки.
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Ещё недавно Tesla Model S Plaid можно было заказать за $119 990, теперь за точно такой же электромобиль нужно выложить дополнительные $10 000. В эту цену, кстати, функция автопилота не входит, за неё необходимо доплатить ещё столько же. Повышения цен на свои электромобили с начала года Tesla объяснила дефицитом компонентов и ростом стоимости сырья. Очевидно, в случае с Model S Plaid нельзя компенсировать эти изменения теми $500, на которые сегодня подорожала базовая версия кроссовера Tesla Model Y.
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