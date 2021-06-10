AMD считает, что с 10-нм процессорами Intel Sapphire Rapids справятся и процессоры Milan
Принять участие в технологической телеконференции Bank of America компания AMD поручила Дэну Макнамаре (Dan McNamara), старшему вице-президенту и руководителю серверного подразделения. Он не стал конкретизировать, в каком месяце или квартале следующего года будут представлены 5-нм процессоры EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4, но неоднократно подтвердил, что случится это в 2022 году.
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Оценивая конкурентную обстановку на ближайший год, Макнамара выразил уверенность, что для соперничества с 10-нм процессорами Intel Xeon SP семейства Sapphire Rapids прекрасно подойдут и существующие 7-нм процессоры поколения Milan, а появление на рынке 5-нм Genoa вообще станет для конкурента «двойным ударом». В конкурентоспособности ассортимента своей продукции в серверном сегменте представитель AMD полностью уверен.
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