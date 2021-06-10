Финансовый директор NVIDIA призналась, что не может помочь с покупкой видеокарт даже близким родственникам
Приняв участие в технологической конференции Bank of America, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) за время своего выступления любимое слово «overall» употребила более сотни раз, но куда важнее то, что она поделилась личным опытом взаимодействия с окружающими в условиях жёсткого дефицита видеокарт.
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Ведущий мероприятия попросил Колетт смоделировать ситуацию, когда видеокарты класса GeForce RTX 3080 и 3070 можно будет купить по привлекательной цене – он предложил спрогнозировать, когда это станет возможно. В этом сценарии с подобным вопросом к финансовому директору компании должен был обратиться близкий родственник или друг – предполагалось, что ему она предоставит самую достоверную информацию.
Подобная ситуация оказалась близка представительнице руководства NVIDIA. Она даже призналась, что уже несколько родственников спрашивали у неё, когда можно будет купить видеокарты по нормальным ценам, а ещё чаще ей приходилось отвечать на вопрос, нет ли у неё в запасе свободных видеокарт. Даже члены семьи, как поясняет Колетт Кресс, оказались лишены возможности приобрести видеокарты. Она добавила, что у NVIDIA нет реальных возможностей регулировать цены в рознице, кроме как увеличивать объёмы поставок видеокарт. Колетт Кресс выражает надежду, что цены начнут снижаться уже в ближайшие месяцы.
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