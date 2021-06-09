Версии Radeon RX 6900 XT с необслуживаемой СЖО будут предлагаться в составе готовых компьютеров
Так называемые видеокарты Radeon RX 6900 XTX с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения попадались не только в составе готовых настольных компьютеров, но и в качестве самостоятельного товара одного из бразильских интернет-магазинов.
реклама
реклама
Между тем, некоторые осведомлённые источники утверждают, что подобные видеокарты будут предлагаться исключительно в составе готовых компьютеров, поэтому купить их отдельно можно будет только на вторичном рынке. Во всяком случае, если говорить о видеокарте марки Sapphire, которая была замечена в бразильском магазине, но потом исчезла со страниц его сайта. Прочие партнёры AMD могут ориентировать свои аналогичные изделия и на розничный сегмент, но в нынешних условиях любую видеокарту проще купить вместе с системным блоком, чем отдельно от других комплектующих.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила