Так называемые видеокарты Radeon RX 6900 XTX с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения попадались не только в составе готовых настольных компьютеров, но и в качестве самостоятельного товара одного из бразильских интернет-магазинов.

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Источник изображения: Kabum, VideoCardz

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Между тем, некоторые осведомлённые источники утверждают, что подобные видеокарты будут предлагаться исключительно в составе готовых компьютеров, поэтому купить их отдельно можно будет только на вторичном рынке. Во всяком случае, если говорить о видеокарте марки Sapphire, которая была замечена в бразильском магазине, но потом исчезла со страниц его сайта. Прочие партнёры AMD могут ориентировать свои аналогичные изделия и на розничный сегмент, но в нынешних условиях любую видеокарту проще купить вместе с системным блоком, чем отдельно от других комплектующих.