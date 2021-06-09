Гибридный процессор AMD Ryzen 7 5700G семейства Cezanne, представленный недавно, появится в продаже только пятого августа, а компания ASRock уже подготовила свои материнские платы к его выходу на рынок. На сайте производителя можно найти обширный список плат, совместимых с данной моделью процессора после обновления BIOS.

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Источник изображения: ASRock

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По номеру версии BIOS можно найти обеспечивающую совместимость с процессором ревизию микрокода. Поддержку новинки ASRock реализовала силами плат на основе наборов логики AMD X570, B550, A520, X470 и B450. Для данной модели Cezanne указан регулируемый уровень TDP в пределах от 45 до 65 Вт.

Попутно обеспечивается поддержка процессоров Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G, а также моделей Ryzen 7 PRO 5750G, Ryzen 5 PRO 5650G, Ryzen 3 PRO 5350G, включая версии последних с суффиксом GE. Процессоры Ryzen 7 5700GE, Ryzen 5 5600GE и Ryzen 3 5300GE обладают уровнем TDP не более 35 Вт.