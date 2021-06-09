Власти Китая выступили с осуждением мер, принимаемых США для сдерживания влияния КНР
Сенат США сегодня утвердил пакет законов, направленных на сдерживание влияния КНР в международной сфере и непосредственно на американскую экономику. Поддержать эту программу ещё должна верхняя палата парламента, затем её утвердит президент страны, но первый шаг уже сделан – парламентарии сочли уместным выделение почти $250 млрд на предотвращение отставания США от КНР в различных отраслях.
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Во-первых, в течение пяти лет власти США намереваются потратить $190 млрд на разработки и фундаментальные научные исследования. Ещё $54 млрд выделены на развитие местного полупроводникового производства, из которых $2 млрд перепадёт поставщикам автомобильной электроники в качестве финансирования мер по борьбе с дефицитом чипов.
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Как отмечает Reuters, власти КНР уже выступили с осуждением данных инициатив, назвав демонстрируемый американскими коллегами менталитет «пережитком холодной войны», а также выразив несогласие с попытками вмешательства США во внутренние дела Китая. Последнее замечание было вызвано прописанными в законах США мерами по наложению санкций в отношении китайских организаций и компаний, подозреваемых американцами в связях с коммунистической партией. Разошлись у правящих элит двух стран и взгляды на статус Тайваня.
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