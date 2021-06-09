Вчера компания AMD представила профессиональные графические адаптеры Radeon PRO с архитектурой RDNA 2, но традиционно скупо для подобных изделий описала их технические характеристики. При этом компания вообще редко официально упоминает условные обозначения графических процессоров, лежащих в основе тех или иных видеокарт, поэтому наше небольшое открытие имеет некоторую ценность.

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Источник изображения: AMD

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В служебном разделе сайта компании нам попались на глаза выпущенные ещё в марте конфиденциальные документы, которые готовились к июньскому анонсу Radeon PRO W6800 и Radeon PRO W6600.

Источник изображения: AMD

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Флагманское графическое решение, как гласит официальная памятка, основано на графическом процессоре Navi 21, а Radeon PRO W6600 и его мобильный аналог построены на графическом процессоре Navi 23. Ему присуще использование 128-разрядной шины и наличие 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Подобное соответствие не являлось секретом для постоянных читателей того же ресурса VideoCardz, но оно впервые преподносится официальными документами AMD.