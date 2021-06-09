Статус мировой «полупроводниковой кузницы» продолжает приносить Тайваню выгоду в условиях сохраняющихся из-за пандемии ограничений. Экспортная выручка этого государства продолжает расти уже одиннадцатый месяц подряд, как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на Reuters. В мае она увеличилась на 38,6% до $37,41 млрд, если сравнивать с результатом годичной давности.

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Источник изображения: Reuters

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В июне, как ожидают тайваньские власти, выручка от экспорта продукции и услуг вырастет на 27-31%, если этому не помешают засуха и новые случаи заражения COVID-19 в районах острова, где сосредоточены литографические производства. При благоприятном стечении обстоятельств по итогам второго квартала Тайвань выручит от экспорта более $100 млрд. Местная отрасль выиграет и от долгосрочных тенденций типа экспансии сетей 5G и распространения технологий искусственного интеллекта.