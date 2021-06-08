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NVIDIA подала заявку на рассмотрение сделки с Arm в Китае

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Именно китайские антимонопольщики оставили за собой последнее слово в рассмотрении сделки NVIDIA по покупке Mellanox, из-за чего процедура затянулась, но в итоге завершилась в интересах покупателя. Как отмечает Reuters, в рамках согласования сделки по покупке Arm за $40 млрд компания NVIDIA только что подала заявку в китайские антимонопольные органы. На её рассмотрение может уйти до полутора лет, но NVIDIA рассчитывает уложиться в срок до марта 2022 года.

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Источник изображения: Reuters

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Несмотря на то, что NVIDIA является американской компанией, покупающей британского разработчика процессорных архитектур Arm, сделку необходимо согласовать с регуляторами тех стран, на рынки которых она способна оказать существенное влияние. Китайский рынок в этом смысле почти всегда затрагивается, поэтому сделки такого масштаба проходят согласование в КНР. Кроме того, у Arm в Китае есть совместное предприятие, поэтому интерес местных антимонопольщиков к сделке с NVIDIA вполне оправдан.

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