Intel Core i9-10980XE стал первым в Cinebench R20 среди процессоров с 18 ядрами
Американский энтузиаст Splave устроил своего рода «дуэль бэкапов» с немецким соперником в Cinebench R20, вытащив из закромов нужный результат, который позволил ему занять первое место в данном тестовом приложении. Центральный процессор Intel Core i9-10980XE был разогнан до 5878 МГц при помощи жидкого азота и материнской платы ASRock X299 OC Formula на базе чипсета Intel X299.
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Частота процессора достигла 5878 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков.
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Полученные 13 761 балл вывели американца на первое место среди процессоров с 18 ядрами, хотя по факту не все из них были задействованы в ходе эксперимента. В абсолютном рейтинге результат соответствует 96-му месту, в модельном зачёте он стал лучшим.
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