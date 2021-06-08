Компания Intel уже через три года намеревается стать одним из ведущих контрактных производителей полупроводниковой продукции. Издание CRN со ссылкой на внутренние рассылки Intel пояснило, какие организационные изменения корпорации пришлось претерпеть в рамках подготовки к выходу на этот рынок.

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Источник изображения: TSMC

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Одним из вице-президентов Intel, ответственных за работу укрупнённой группы Foundry Services, назначен Хон Хао (Hong Hao), который до этого возглавлял американское представительство Samsung Foundry. В его обязанности войдёт поиск новых клиентов и работа с ними. Одновременно в Intel возвращается Боб Бреннан (Bob Brennan), стаж работы которого в корпорации достигает 22 лет. До недавних пор Боб работал в Samsung, а потом перешёл в Micron. На новом месте работы в его обязанности будет входить адаптация техпроцессов Intel к потребностям клиентов, которые будут заказывать в производство свои компоненты.