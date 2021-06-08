Intel наняла бывшего главу контрактного бизнеса Samsung в США
Компания Intel уже через три года намеревается стать одним из ведущих контрактных производителей полупроводниковой продукции. Издание CRN со ссылкой на внутренние рассылки Intel пояснило, какие организационные изменения корпорации пришлось претерпеть в рамках подготовки к выходу на этот рынок.
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Одним из вице-президентов Intel, ответственных за работу укрупнённой группы Foundry Services, назначен Хон Хао (Hong Hao), который до этого возглавлял американское представительство Samsung Foundry. В его обязанности войдёт поиск новых клиентов и работа с ними. Одновременно в Intel возвращается Боб Бреннан (Bob Brennan), стаж работы которого в корпорации достигает 22 лет. До недавних пор Боб работал в Samsung, а потом перешёл в Micron. На новом месте работы в его обязанности будет входить адаптация техпроцессов Intel к потребностям клиентов, которые будут заказывать в производство свои компоненты.
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