Платы для Alder Lake-S обеспечат поддержку PCI Express 5.0 силами самих процессоров
Редактор популярного сайта WCCFTech использовал площадку Twitter для разъяснений особенности устройства материнских плат на основе набора логики Intel Z690, которые смогут принять процессоры Alder Lake-S в исполнении LGA 1700. По словам источника, сами платы силами чипсета смогут поддерживать не более четырёх линий PCI Express 4.0, а поддержку PCI Express 5.0 обеспечат центральные процессоры Alder Lake-S.
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Центральный процессор Alder Lake-S обеспечит поддержку 20 линий интерфейса нового поколения, до четырёх традиционно будет выделяться для работы с твердотельными накопителями класса NVMe. Для сообщения с чипсетом будет использоваться интерфейс DMI 4.0 x8. Другими словами, на платах на основе Intel Z690 будут предусмотрены слоты PCI Express 5.0, но обеспечивать их работу будет только центральный процессор. Это наверняка будет означать, что такие слоты расположатся в непосредственной близости от процессорного разъёма LGA 1700.
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