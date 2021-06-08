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Пандемия подтолкнула Samsung к сохранению выпуска ЖК-панелей до конца следующего года

LG Display последовала примеру конкурента.
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

Весной прошлого года Samsung и LG Display были близки к тому, чтобы объявить о прекращении выпуска ЖК-панелей. Цены снижались третий год подряд, корейских производителей пытались подвинуть тайваньские и китайские конкуренты. Не было бы счастья, да несчастье помогло – пандемия повысила спрос не только на дисплеи для ноутбуков, но и для телевизоров. Корейские производители воспряли духом, а цены на их продукцию к маю текущего года удвоились.

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Как поясняет Nikkei Asian Review, в мае Samsung Electronics и LG Display предупредили клиентов и партнёров о том, что продолжат выпускать ЖК-панели до конца 2022 года.

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RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Источник изображения: Samsung Electronics

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Samsung контролирует свыше трети мирового рынка телевизоров, на часть панелей закупает на стороне. Поддерживать своё производство панелей ей выгодно, поскольку так она лучше контролирует издержки. Тем более, что производственные линии давно себя окупили. Проблема заключается только в том, что на месте старого производства планировалось организовать новое, перейдя от ЖК-панелей к более прогрессивным типам продукции, и пока пандемия мешает реализовать эти планы.

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