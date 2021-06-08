Пандемия подтолкнула Samsung к сохранению выпуска ЖК-панелей до конца следующего года
Весной прошлого года Samsung и LG Display были близки к тому, чтобы объявить о прекращении выпуска ЖК-панелей. Цены снижались третий год подряд, корейских производителей пытались подвинуть тайваньские и китайские конкуренты. Не было бы счастья, да несчастье помогло – пандемия повысила спрос не только на дисплеи для ноутбуков, но и для телевизоров. Корейские производители воспряли духом, а цены на их продукцию к маю текущего года удвоились.
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Как поясняет Nikkei Asian Review, в мае Samsung Electronics и LG Display предупредили клиентов и партнёров о том, что продолжат выпускать ЖК-панели до конца 2022 года.
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Samsung контролирует свыше трети мирового рынка телевизоров, на часть панелей закупает на стороне. Поддерживать своё производство панелей ей выгодно, поскольку так она лучше контролирует издержки. Тем более, что производственные линии давно себя окупили. Проблема заключается только в том, что на месте старого производства планировалось организовать новое, перейдя от ЖК-панелей к более прогрессивным типам продукции, и пока пандемия мешает реализовать эти планы.
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