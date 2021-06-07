Huawei вкладывает средства в создание собственной инфраструктуры для выпуска чипов
Даже близкие к Huawei Technologies источники не скрывают, что компания вынашивает планы по созданию собственной производственной базы для выпуска полупроводниковых компонентов, поскольку от услуг сторонних специализированных компаний её отрезали американские санкции. По информации издания Global Times, китайский гигант недавно инвестировал $12,8 млн в капитал компании RSLaser Opto-Electronics Technology Co со штаб-квартирой в Пекине, которая специализируется на изготовлении промышленных лазеров. Ей недавно удалось создать эксимерный лазер большой мощности, и данный тип компонентов может найти применение в литографическом оборудовании китайского производства.
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Сейчас Huawei является седьмым по величине акционером RSLaser Opto-Electronics Technology Co, инвестиции осуществляются производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования через дочернюю компанию Hubble Technology Investment, которая была основана в апреле 2019 года. К настоящему времени она вложила средства примерно в 28 различных компаний, так или иначе имеющих отношение к разработке и изготовлению полупроводниковых компонентов. Чтобы шагнуть за пределы 14 нм, китайской промышленности потребуются современные лазеры, поэтому инвестиции Huawei имеют стратегическое значение не только для компании, но и для всей страны.
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