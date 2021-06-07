Богатейший человек планеты предпримет попытку её покинуть 20 июля
Основатель amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) уже давно объявил, что первый коммерческий полёт к границе земной атмосферы разработанные его компанией Blue Origin летательные аппараты совершат 20 июля текущего года. Одно из мест в шестиместной капсуле с большими иллюминаторами даже выставлено на торги на аукционе, условный «билет в космос» пока тянет на $2,8 млн. Как отмечает The Verge, только сейчас Джефф Безос пояснил, что станет первым пассажиром капсулы, которую поднимет на высоту 100 км ракета-носитель New Shepard.
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Компанию ему, помимо счастливчика, победившего в аукционе, составит родной брат Марк Безос. По словам Джеффа, он с детства мечтал полететь в космос, и подобное приключение считает нужным разделить именно со своим братом. Участники полёта смогут около десяти минут находиться в состоянии невесомости и наблюдать за нашей планетой с высоты 100 км над уровнем моря. После этого капсула спустится на Землю в западных районах Техаса, воспользовавшись парашютами на последнем этапе полёта.
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