На прошлой неделе руководство Apple объявило, что сотрудники смогут вернуться к работе в офисах по три дня в неделю, сохраняя удалённый режим в оставшиеся два дня. По согласованию с непосредственным руководителем каждый сотрудник Apple сможет до двух недель в году непрерывно находиться на удалённом рабочем месте. Эти меры по плавному возвращению к прежнему режиму работы некоторым сотрудникам Apple, тем не менее, не понравились, как отмечает The Verge.

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Источник изображения: Apple Insider

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Оказавшееся в распоряжении издания открытое письмо группы сотрудников к руководству Apple долго и подробно пытается донести до работодателя мысль о том, что определять рациональное сочетание удалённой и офисной работы должны непосредственные руководители коллективов. Равные для всех условия с возвращением в офисы на три дня в неделю с сентября не понравились отдельным сотрудникам Apple. Они выражают озабоченность как риском для своего здоровья и окружающих, так и непродуктивными потерями времени, которые возникают при работе в офисах. Компания, как считают авторы письма, более чем за год работы в условиях пандемии доказала, что удалённый режим может быть продуктивным и эффективным. Twitter и Facebook объявили, что сохранят удалённую работу для желающих на постоянной основе. Apple предпочла уравнять сотрудников в правах, но не всем это понравилось. Более справедливым авторы письма считают дифференцированный подход с учётом особенностей каждой рабочей группы и жизненной ситуации конкретного человека.