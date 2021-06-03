Сотрудники Apple вернутся к офисной работе в сентябре этого года
После продолжительной работы в удалённом режиме в Apple решили постепенно отходить от такого формата, возвращая своих сотрудников в офисы. Об этой информации стало известно после письменной рассылки от гендиректора Тима Кука, в которой были обозначены дни недели офисной работы – понедельник, вторник и четверг.
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Также в корреспонденции указаны дни удалённой работы – среда и пятница, из чего выходит, что в Apple всё же решили придерживаться смешанного графика. Примечательно, что эти правила не распространяются на сотрудников, чьё присутствие в офисах является необходимым. Для них по-прежнему будет актуальна четырёх- или пятидневка, как и в период пандемии, без чего дальнейший цикл производства стал бы невозможным.
Сам Кук объяснил решение компании о постепенном возвращении к допандемическому формату тем, что сообщение по видеосвязи хотя и помогло в критический момент, но не настолько, чтобы оставаться на нём и далее. Напомнил глава Apple и о том, что количество больных Covid-19 в США продолжает падать, а вакцин, напротив, расти.
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Также стоит напомнить об изначальных намерениях компании вернуться к привычному графику уже в этом июне, который пришлось пересмотреть в пользу смешанного режима работы с начала сентября.
Любопытно, что в Google было принято похожее решение, тогда как глава Facebook объявил о возможности перевода сотрудников на постоянную удалённую работу на ближайшие 5-10 лет, который будет осуществляться по их желанию.
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