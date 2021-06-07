Компания Samsung Electronics давно мечтает снизить зависимость своих финансовых показателей от рынка памяти, который подвержен постоянным колебаниям цен. Она даже надеется расширить свой контрактный бизнес, который в настоящее время позволяет снабжать процессорами компании NVIDIA, Qualcomm и Tesla, чтобы к 2030 году стать крупнейшим провайдером подобных услуг в мире. В краткосрочной перспективе у этого бизнеса Samsung тоже есть неплохие перспективы, как отмечает DigiTimes.

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Источник изображения: TSMC

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В 2021 году, как отмечает источник, Samsung Electronics рассчитывает увеличить выручку от реализации компонентов, не связанных с памятью, на двузначное количество процентов. В первом квартале профильный бизнес компании уже продемонстрировал динамику лучше ожиданий, завершив период с выручкой в размере $4,05 млрд. Помимо микросхем памяти, Samsung выпускает мобильные процессоры для собственного применения и датчики изображения для камер, которые тоже остаются преимущественно внутри продуктов одноимённой марки.

Во второй половине года в Пхёнтхэке будет запущена вторая линия по контрактному производству чипов. Не исключено, что это положительно скажется на ситуации с доступностью 8-нм графических процессоров NVIDIA семейства Ampere, которые американский разработчик получает от Samsung. Во второй половине 2022 года здесь появится ещё одна производственная линия, выпускающая 5-нм продукцию для сторонних клиентов и 14-нм микросхемы памяти для собственных нужд Samsung.