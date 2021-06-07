В конце прошлого года на Тайване было зарегистрировано около 700 тысяч иностранных рабочих, издание Nikkei Asian Review сообщает об их печальной судьбе в рамках очередной волны пандемии, фиксируемой властями острова. По крайней мере, в одном из северо-западных районов Тайваня, где имеются предприятия TSMC и подрядчиков компании, специализирующихся на тестировании и упаковке полупроводниковых чипов, вспышка коронавируса обнаружена именно среди приезжих с Филиппин и из Вьетнама.

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Источник изображения: TSMC

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Пока количество положительных тестов едва превышает две сотни штук, но этого уже оказалось достаточно, чтобы власти постановили отправить на недельный карантин несколько тысяч иностранных рабочих без права покидать территорию общежития. На местных предприятиях отрасли доля мигрантов в структуре персонала может достигать 30%, поэтому подобные меры ударят по способности подрядчиков TSMC оперативно тестировать и упаковывать полупроводниковые компоненты в необходимых количествах. Ранее ожидалось, что профильные предприятия остановят работу всего на два дня, но усугубление ситуации смещает сроки возвращения к полноценной деятельности.