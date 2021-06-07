Греческий энтузиаст OGS снова взялся за разгон инженерного образца Intel Core i9-11900KF, который продемонстрировал способность работать на частоте 7043 МГц под жидким азотом. В тесте SuperPI 32M данный экземпляр занял третье место с результатом 3 минуты 40,719 секунды.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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На указанной частоте процессор сохранил активность только трёх ядер и трёх потоков, использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex.

Источник изображения: HWBot, OGS

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Результат соответствует третьему месту не только в модельном зачёте, но и в абсолютном, что для выборки из почти восьми тысяч записей является достойным итогом.