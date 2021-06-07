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Китайские власти начали блокировать учётные записи социальных сетей, связанные с пропагандой криптовалют

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Власти Китая планомерно реализуют политику по криминализации активности, связанной с криптовалютами. В прошлом месяце они призвали запретить добычу биткоина и торговлю этой криптовалютой, а теперь Reuters сообщает, что блокировке подверглись учётные записи в социальных сетях Китая, принадлежащие лидерам мнений в области криптовалютных операций. Как отмечают эксперты, местные власти не заинтересованы в том, чтобы в Китае появились люди, способные так же влиять на рынок криптовалют, как это сейчас делает Илон Маск (Elon Musk).

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Источник изображения: Reuters

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Одновременно в подконтрольных государству СМИ развёрнута кампания по дискредитации идеи торговли криптовалютами. Населению пытаются внушить, что операции с криптовалютами часто используются в незаконной деятельности. Центробанк Китая при этом проводит эксперименты по введению в оборот собственной цифровой валюты. Подобная политика в целом отвечает стремлению правительства КНР сохранять контроль над финансовой системой страны.

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