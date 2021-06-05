США будут развивать на своей территории переработку аккумуляторов
Электрификация наземного транспорта является одним из пунктов предвыборной программы Джозефа Байдена (Joseph Biden), а потому нести знамя борьбы за экологию новой администрации США придётся ещё долго. Агентству Reuters стали известны некоторые подробности плана по снижению зависимости американской промышленности от добычи и импорта минералов, используемых при производстве электронных компонентов и аккумуляторов.
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Власти США провозгласили цель к 2040 году отказаться от продаж на территории страны новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Если формировать первичный авторынок к этому моменту на 100% будут электромобили, то для утилизации отслуживших тяговых батарей стране придётся ежегодно утилизировать до 8 млн тонн не самых безвредных для окружающей среды отходов. Развивая повторное использование минералов, США надеются снизить потребность промышленности в меди на 55%, в литии на 25%, в кобальте и никеле на 35%. Проблема усугубляется тем, что экологи не приветствуют увеличение добычи данных металлов на территории США, поэтому производителям тяговых батарей придётся преимущественно полагаться на импорт и вторичную переработку. Профильные предприятия появятся не только в США, но и на территории Канады и Мексики.
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