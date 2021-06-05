Весенняя активность по поводу обсуждения возможности сотрудничества самых разных автопроизводителей с Apple в сфере контрактного производства электромобилей достаточно быстро сменилась на апатию, поскольку все основные «подозреваемые» опровергли подобные слухи. Зато тема выпуска компанией «умных» очков с повестки дня не снимается, и аналитики Wedbush ожидают, что носимое устройство такого типа будет представлено компанией Apple следующим летом.

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Источник изображения: Getty Images

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Эксперты также считают, что на конференции WWDC в понедельник Apple продемонстрирует новые модели ноутбуков MacBook Pro на основе процессора M1 собственной разработки. По мнению представителей Morgan Stanley, часть новых компьютеров Apple, обсуждаемых на мероприятии, даже может быть основана на новой модели процессора M2. Электромобиль марки Apple, как считают аналитики Wedbush, появится не ранее 2024 года.