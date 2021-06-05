Развитие японской полупроводниковой промышленности неразрывно связано с привлечением зарубежных партнёров
Министр экономики, торговли и промышленности Японии, как отмечает Bloomberg, недавно выступил по поводу перспектив развития национальной полупроводниковой отрасли, сравнив этот ресурс по важности с поставками продовольствия или электроэнергии. По словам чиновника, способствовать появлению в Японии современных производственных предприятий необходимо с привлечением зарубежных партнёров.
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Если в 1988 году Япония обеспечивала половину всего производства полупроводниковой продукции в мире, то в 2019 году её доля сократилась до 10%. На территории Японии до сих пор находятся 84 профильных предприятия – это больше, чем в любой другой стране, но самое передовое из них способно выпускать лишь 40-нм продукцию. Япония вынуждена 64% потребляемых электронных компонентов импортировать. Власти предлагают выделить несколько десятков миллиардов долларов на развитие локального производства, а чтобы оно оказалось достаточно продвинутым в технологическом плане, необходимо стимулировать развитие сетей 5G, систем искусственного интеллекта и автопилота. Без привлечения зарубежных партнёров в этой сфере не обойтись, как считают японские чиновники.
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