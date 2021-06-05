Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Развитие японской полупроводниковой промышленности неразрывно связано с привлечением зарубежных партнёров

Сейчас страна вынуждена 64% компонентов импортировать.
2
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Министр экономики, торговли и промышленности Японии, как отмечает Bloomberg, недавно выступил по поводу перспектив развития национальной полупроводниковой отрасли, сравнив этот ресурс по важности с поставками продовольствия или электроэнергии. По словам чиновника, способствовать появлению в Японии современных производственных предприятий необходимо с привлечением зарубежных партнёров.

реклама

анонсы и реклама
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
Сравнялись цены 3060 и 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Если в 1988 году Япония обеспечивала половину всего производства полупроводниковой продукции в мире, то в 2019 году её доля сократилась до 10%. На территории Японии до сих пор находятся 84 профильных предприятия – это больше, чем в любой другой стране, но самое передовое из них способно выпускать лишь 40-нм продукцию. Япония вынуждена 64% потребляемых электронных компонентов импортировать. Власти предлагают выделить несколько десятков миллиардов долларов на развитие локального производства, а чтобы оно оказалось достаточно продвинутым в технологическом плане, необходимо стимулировать развитие сетей 5G, систем искусственного интеллекта и автопилота. Без привлечения зарубежных партнёров в этой сфере не обойтись, как считают японские чиновники.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники япония
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

США будут развивать на своей территории переработку аккумуляторов
1
Apple представит умные очки не ранее следующего лета
+
Развитие японской полупроводниковой промышленности неразрывно связано с привлечением зарубежных партнёров
2
Низкая сейсмическая активность привлекает производителей чипов в Аризону
3
Ключевой партнёр Intel и NVIDIA на Тайване остановил тестирование чипов из-за COVID-19
2
Китайская промышленность сделает серьёзный вклад в борьбу с дефицитом чипов
1
Производители ПК переходят на прямые закупки чипов
1
Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
15

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 139
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
3 июня 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
35
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
51
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
29
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
31
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
1

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
09:18
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
rogi
09:17
и снова нет никаких расчетов :) вначале строим кар а потом думаем как будем перерабатывать :) а когда им сразу говорили то игнорировали переработку
США будут развивать на своей территории переработку аккумуляторов
Serezhka
09:17
Моё мнение, как сисадмина, использующего Linux с 2001-го года и построившего на нём кучу серверных систем, а так же пытавшегося несколько раз за эти 20 лет внедрить его на десктоп: Linux для серверов,...
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
ipkirill21x
09:15
По сравнению с красноглазием в Linux, которое в большинстве случаев выполняется только вручную - это семечки.
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
Дыс Банановый
09:14
Как раз фоонор и радуга со стипом уже в пасе есть
Французское подразделение Microsoft сообщило о грядущем крупном анонсе касательно Xbox Game Pass
Андрей Криницын
09:14
Прокачал на 50к комп (проц, мать, озу) и, впринципе еще год-два протяну на gtx 1060. Так что пусть выкусит. Перехожу на АМД.
С каждым новым поколением видеокарт NVIDIA до 60% геймеров переходят на новые модели
wwr222
09:14
Игра кривущая до жути.Просто на ровном месте частота падает.Может патчи поправят.Может в dx11 получше,но не проверял.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
Red Cat
09:13
К оверклокерам это каким местом вообще?
Куринный наггетс из McDonald’s в форме персонажа игры Among Us продали за 100 000$
ipkirill21x
09:13
>> И да, 2 стандарты: Не двойные стандарты. Стандарт вполне себе прямой: видеокарта покупается ровно тогда, когда она нужна, а не когда этого захотели разработчики ОС. Что мы и видим в Windows 10. >...
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
ELITE83
09:13
Как и следовало ожидать Интел+нвидиа ВСЕГДА быстрее, чем амд при равной цене И всегда дешевле, при равной производительности.... Только тупые думают, что амд лучше и дешевле...
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем