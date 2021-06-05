Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Низкая сейсмическая активность привлекает производителей чипов в Аризону

И от Калифорнии не так далеко, и гораздо спокойнее.
+
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Новости о начале строительства в Аризоне предприятия TSMC по контрактному производству полупроводниковых компонентов с использованием 5-нм технологии оживили информационное поле, поскольку многие эксперты начали искать объяснения такому географическому выбору. Некоторые источники при этом принялись бороться со стереотипом о том, что литографическое производство потребляет несметное количество воды.

реклама

Как поясняет CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов, с водоснабжением ситуация в Аризоне действительно не самая лучшая, но решившиеся на строительство предприятий компании не ждут милости от властей, а сами развивают необходимую инфраструктуру. Во-вторых, современное литографическое производство способно значительную часть потребляемой воды использовать повторно. Как отмечает источник, это можно сравнить с наполнением крытого бассейна: достаточно залить воду один раз, а поддерживать её уровень на нужной отметке в дальнейшем гораздо проще.

анонсы и реклама
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
Сравнялись цены 3060 и 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Источник изображения: CNBC

реклама

Аризона могла привлечь TSMC не только наличием экосистемы поставщиков, которую за время присутствия в штате создали Intel и прочие компании этой отрасли. В этой местности стихийные бедствия случаются крайне редко, а сейсмическая активность вообще крайне мала на фоне того же Западного побережья. Соответственно, при строительстве предприятия закладывать повышенную сейсмоустойчивость нет необходимости, и это снижает затраты.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel литографическое производство полупроводники tsmc сша
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Низкая сейсмическая активность привлекает производителей чипов в Аризону
+
Ключевой партнёр Intel и NVIDIA на Тайване остановил тестирование чипов из-за COVID-19
2
Китайская промышленность сделает серьёзный вклад в борьбу с дефицитом чипов
1
Производители ПК переходят на прямые закупки чипов
1
Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
15
Apple iPad Pro в следующем году получит функцию беспроводной зарядки
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 139
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 31
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
31
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
51
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
29
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
10

Сейчас обсуждают

Ерлан Акпаев
07:46
можно вывести читы на второй монитор, а главный будет чистым, его и записывают
Украинскую команду по CS:GO, победившую Na`Vi и Virtus.Pro, обвиняют в читерстве
Alexey Abakumov
07:42
Правительство уже запретило покупать не российское ПО в госучреждения, и теперь мы закупаем отечественные сборки линукс, причем стоят они даже дороже винды. И с офисом такая же фигня, стоит сопоставим...
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
Dmitriy Horoshiy
07:33
Раньше читаки могли купить за копейки прайм аккаунт и ганять там с читами,а сейчас они все будут сидеть на нон-прайме,то-есть купив кс можно от читаков избавиться,ибо каждый раз по 1150 рубчиков им пл...
В CS:GO изменения: соревновательные матчи и Prime-статус теперь стали платными
Gringo
07:32
Это говорит о стадной психологии толпы. Если люди видят, что на товар разворачивается ажиотажный спрос, у них тоже появляется желание его купить. Логика проста - раз все хотят, значит это что то стоящ...
Куринный наггетс из McDonald’s в форме персонажа игры Among Us продали за 100 000$
Groove75
07:24
Жестко ты про своих кастрюлей
Украинскую команду по CS:GO, победившую Na`Vi и Virtus.Pro, обвиняют в читерстве
Adam01
07:16
В теории вот этот весь майнинг для Маска и Теслы невыгоден из-за дефицита комплектующих. Маск просто не понимает насколько его компания может оказаться в жопе когда остановиться производство из-за нес...
Илон Маск в очередной раз уронил курс Биткоина, использовав для этого слова песни Linkin Park
skydan
07:07
Последний раз я этой хренью пользовался году эдак в 2000м
«ВКонтакте» запустила тихие и исчезающие сообщения
PaulERm
07:06
Отличная новость!
Ретейлеры открыли предварительный заказ на Nintendo Switch Pro по цене 399 евро
QUАКЕ
07:02
Кстати, да. Собрано как-будто на выставку, карты вниз надо было, а питание и м.плату сверху.
Охлаждаем правильно майнинг ферму и ПК
VRoman
06:55
На Руси все шла было.
На Украине рядом с АЭС строят майнинговый центр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем