Низкая сейсмическая активность привлекает производителей чипов в Аризону
Новости о начале строительства в Аризоне предприятия TSMC по контрактному производству полупроводниковых компонентов с использованием 5-нм технологии оживили информационное поле, поскольку многие эксперты начали искать объяснения такому географическому выбору. Некоторые источники при этом принялись бороться со стереотипом о том, что литографическое производство потребляет несметное количество воды.
реклама
Как поясняет CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов, с водоснабжением ситуация в Аризоне действительно не самая лучшая, но решившиеся на строительство предприятий компании не ждут милости от властей, а сами развивают необходимую инфраструктуру. Во-вторых, современное литографическое производство способно значительную часть потребляемой воды использовать повторно. Как отмечает источник, это можно сравнить с наполнением крытого бассейна: достаточно залить воду один раз, а поддерживать её уровень на нужной отметке в дальнейшем гораздо проще.
реклама
Аризона могла привлечь TSMC не только наличием экосистемы поставщиков, которую за время присутствия в штате создали Intel и прочие компании этой отрасли. В этой местности стихийные бедствия случаются крайне редко, а сейсмическая активность вообще крайне мала на фоне того же Западного побережья. Соответственно, при строительстве предприятия закладывать повышенную сейсмоустойчивость нет необходимости, и это снижает затраты.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила