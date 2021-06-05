Новости о начале строительства в Аризоне предприятия TSMC по контрактному производству полупроводниковых компонентов с использованием 5-нм технологии оживили информационное поле, поскольку многие эксперты начали искать объяснения такому географическому выбору. Некоторые источники при этом принялись бороться со стереотипом о том, что литографическое производство потребляет несметное количество воды.

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Как поясняет CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов, с водоснабжением ситуация в Аризоне действительно не самая лучшая, но решившиеся на строительство предприятий компании не ждут милости от властей, а сами развивают необходимую инфраструктуру. Во-вторых, современное литографическое производство способно значительную часть потребляемой воды использовать повторно. Как отмечает источник, это можно сравнить с наполнением крытого бассейна: достаточно залить воду один раз, а поддерживать её уровень на нужной отметке в дальнейшем гораздо проще.

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Источник изображения: CNBC

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Аризона могла привлечь TSMC не только наличием экосистемы поставщиков, которую за время присутствия в штате создали Intel и прочие компании этой отрасли. В этой местности стихийные бедствия случаются крайне редко, а сейсмическая активность вообще крайне мала на фоне того же Западного побережья. Соответственно, при строительстве предприятия закладывать повышенную сейсмоустойчивость нет необходимости, и это снижает затраты.