Дефицит полупроводниковых компонентов поменял правила игры на многих рынках. Компании теперь стремятся закупить комплектующие с запасом, опасаясь будущих перебоев с поставками. Заказчики готовы переплачивать за право получить место на конвейере контрактных производителей. На прямые закупки полупроводниковых чипов для нужд своих подрядчиков уже перешли некоторые автопроизводители, но и участникам рынка ПК подобные подходы не чужды, если верить изданию DigiTimes.

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Источник изображения: Slate

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Производители компьютеров типа HP Inc. отошли от привычной практики доверять закупку компонентов своим подрядчикам, которые занимаются контрактным производством ноутбуков и настольных систем. В условиях дефицита они считают нужным самостоятельно закупать чипы, чтобы затем распределять запасы между партнёрами. Насколько успешной будет такая тактика, станет известно по итогам текущего квартала. В ближайшие месяцы спрос на ноутбуки не будет снижаться, как убеждены многие участники рынка.