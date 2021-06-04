Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производители ПК переходят на прямые закупки чипов

В условиях дефицита нужно выживать любыми методами.
+
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
3080 Ti MSI в составе компа тоже недорого
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060

Дефицит полупроводниковых компонентов поменял правила игры на многих рынках. Компании теперь стремятся закупить комплектующие с запасом, опасаясь будущих перебоев с поставками. Заказчики готовы переплачивать за право получить место на конвейере контрактных производителей. На прямые закупки полупроводниковых чипов для нужд своих подрядчиков уже перешли некоторые автопроизводители, но и участникам рынка ПК подобные подходы не чужды, если верить изданию DigiTimes.

реклама

анонсы и реклама
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Источник изображения: Slate

реклама

Производители компьютеров типа HP Inc. отошли от привычной практики доверять закупку компонентов своим подрядчикам, которые занимаются контрактным производством ноутбуков и настольных систем. В условиях дефицита они считают нужным самостоятельно закупать чипы, чтобы затем распределять запасы между партнёрами. Насколько успешной будет такая тактика, станет известно по итогам текущего квартала. В ближайшие месяцы спрос на ноутбуки не будет снижаться, как убеждены многие участники рынка.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

полупроводники ноутбуки дефицит
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Производители ПК переходят на прямые закупки чипов
+
Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
3
Apple iPad Pro в следующем году получит функцию беспроводной зарядки
+
На долю автомобильной электроники сейчас приходится 40% себестоимости машины
+
На весь Лос-Анджелес выделили всего 64 видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
45
AMD готовит к анонсу две профессиональные видеокарты серии Radeon Pro
3

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 25
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 129
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Охлаждаем правильно майнинг ферму и ПК
125
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
129
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
7
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
25
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
6

Сейчас обсуждают

Olexandr Romanjuk
13:20
Даже путлер до 2013 года говорил только "в Украине". А цены на электроэнергию для населения в Украине действительно самые низкие в Европе и раза в два ниже российских
Украина готовится стать центром цифровой валюты
Alex-IT
13:19
Интересная тема, одежда с охлаждением и подогревом как раз вроде разрабатывается))
Охлаждаем правильно майнинг ферму и ПК
Bryant333
13:19
А может и не стать центром криптовалюты 🤣
На Украине рядом с АЭС строят майнинговый центр
Renegade1979
13:17
Тем временем в банановой помойке "2 июня российские СМИ сообщили, что акционеры ПАО "НК „Роснефть"" на годовом собрании избрали новый состав совета директоров компании в количестве 11 человек. В него ...
Украина готовится стать центром цифровой валюты
Axedem
13:15
145000км/ч
Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
Vlad Vorobkalo
13:14
"Tesla S Plaid преодолевает 402 км менее чем за десять секунд" Почти полтора миллиона км/ч , вполне не плохо , пора задуматься о покупке теслы для полётов в космосе ))
Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
v3r3r
13:13
Огласите весь список компаний.
США запрещают инвестировать в Huawei, SMIC и ещё 57 китайских компаний
mo3ulla
13:13
заметка из области - как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров
Украина готовится стать центром цифровой валюты
eai
13:13
2500$ за место в очереди!!! Даже не за саму карту, а только за возможность её купить.
На весь Лос-Анджелес выделили всего 64 видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
Kopcheniy
13:11
А на главной новость написана вот так: "Tesla S Plaid преодолевает 402 км менее чем за десять секунд"
Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем