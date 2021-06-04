Tesla S Plaid преодолевает 402 метра менее чем за десять секунд
Как отмечает Electrek, в рамках подготовки к официальному дебюту скоростной версии электромобиля Tesla Model S, которая получила обозначение Plaid, компания-производитель уже провела замеры на гоночной трассе, установив при помощи серийной версии машины очередной рекорд на дистанции в четверть мили, что соответствует расстоянию в 402 метра.
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Телеведущий Джей Лено (Jay Leno), который пользуется особенной благосклонностью марки в обсуждении уникальной информации, побывал на тестовых заездах в качестве зрителя, и уже может подтвердить, что Tesla Model S Plaid преодолевает дистанцию в 402 метра за рекордные 9,247 секунды. Сопоставимой динамикой до недавних пор мог похвастать только редкий и очень дорогой гиперкар Bugatti Chiron, но электрическое купе Rimac Nevera хорватской разработки неофициально преодолевает эту дистанцию за 8,6 секунды – просто это достижение ещё не зарегистрировано официально, в отличие от результата Tesla. Мало того, что Model S Plaid стоит «всего» $120 000, так этот серийный электромобиль способен ещё взять на борт семь человек различной комплекции. Машины с сопоставимой динамикой до сих пор были преимущественно двухместными.
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