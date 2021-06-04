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AMD готовит к анонсу две профессиональные видеокарты серии Radeon Pro

На базе графического процессора Navi 21.
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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
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В отличие от тех времён, когда Computex проходила в очном формате, в этом году компании не стремятся сгрудить все анонсы в первые часы работы мероприятия, а максимально растягивают удовольствие во времени. В новом ролике AMD предвосхищает дебют новых профессиональных графических адаптеров, который намечен на восьмое июня.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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В следующий вторник, судя по имеющимся данным, будут представлены видеокарты Radeon Pro W6800 и Radeon Pro W6600. В их основе будет лежать графический процессор Navi 21, а отличительной особенностью станет наличие шести выходов mini-DisplayPort на задней панели. Видеокарты получат систему охлаждения с вентилятором центробежного типа, в системном блоке они будут занимать пространство двух слотов расширения.

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