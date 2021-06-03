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Представлен защищённый смартфон Doogee S86 Pro с аккумулятором на 8 500 мА*ч и термометром

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Китайская компания Doogee презентовала улучшенную версию модели S86, которая дебютировала в конце первого квартала текущего года. Новинка называется Doogee S86 Pro. Как и стандартная версия, она может похвастаться интересными техническими характеристиками, а главным нововведением стало появление термометра.



Для измерения температуры на тыльной панели Doogee S86 Pro предусмотрена специальная инфракрасная камера. Чтобы получить результат, нужно на несколько секунд поднести смартфон к телу пользователя на 2-3 см. Но добавлением термометра компания решила не ограничиваться.



Doogee S86 Pro тоже оборудован 12-нанометровым мобильным процессором Helio P60 производства тайваньской компании MediaTek. Но объём оперативной памяти увеличился с 6 ГБ до 8 ГБ. Вместимость встроенного флеш-накопителя не изменилась, составив 128 ГБ.

Сзади вместе с инфракрасной камерой для измерения температуры тела установлены основной и ультраширокоугольный модули разрешением 16 Мп и 8 Мп соответственно наряду с 2-мегапиксельным датчиком изображения для макросъёмки. Фронталка построена на базе 8-мегапиксельного сенсора. Обе камеры в новинке получили поддержку алгоритмов искусственного интеллекта.



На фронтальной панели Doogee S86 Pro установлен 6,1-дюймовый дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass. Корпус смартфона соответствует стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810G. Простыми словами, устройство не боится погружений под воду, падений с высоты человеческого роста и экстремальных температур. Также отметим аккумуляторную батарею ёмкостью 8 500 мА*ч.



Старт продаж Doogee S86 Pro запланирован на 15 июня 2021 года. Купить новинку можно будет на площадках Banggood, AliExpress и Amazon. А пока все желающие могут принять участие в конкурсе, в котором компания разыгрывает пять фирменных носимых гаджетов и пять смартфонов Doogee S86 Pro. С деталями можно ознакомиться на официальном сайте.
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